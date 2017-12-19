Названы самые опасные страны для журналистов в 2017 году

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) опубликовала ежегодный отчет, согласно которому в 2017 году 65 журналистов во всем мире погибли "в связи с передачей новостей и информации", самыми опасными странами для журналистов стали Сирия и Мексика, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Во всем мире 65 журналистов (включая профессиональных журналистов, сотрудников СМИ и гражданских журналистов) были убиты в 2017 году. Двадцать шесть из них погибли, выполняя свою работу. Они стали жертвами смертельно опасных ситуаций, таких, как авиаудары, артиллерийский обстрел или подрыв смертника. Остальные 39 были убиты преднамеренно, так как их материалы угрожали политическим, экономическим или преступным интересам", — говорится в докладе организации.

Самыми опасными странами для журналистов, по мнению правозащитников, в уходящем году стали Сирия и Мексика, где в течение года погибли 12 и 11 журналистов соответственно. На третьем и четвертом месте в рейтинге самых опасных стран для сотрудников СМИ – Ирак и Афганистан. Там за прошедший год жизни лишились девять и восемь журналистов соответственно.

По состоянию на 1 декабря, в связи с передачей информации в мире были задержаны 326 журналистов, еще 54 сейчас удерживаются в заложниках, двое считаются пропавшими без вести.

В 2016 году, по данным организации, при исполнении своих служебных обязанностей были убиты или погибли 74 журналиста.

"Репортеры без границ" ("Reporters sans frontières") — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, занимающаяся вопросами защиты прав журналистов и свободы прессы во всем мире.