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Названы правила деятельности представителей иностранных СМИ в Азербайджане

Названы правила деятельности представителей иностранных СМИ в Азербайджане Объявлены правила деятельности представителей зарубежных СМИ в Азербайджане.
Медиа
10 декабря 2021 г. 11:44
Названы правила деятельности представителей иностранных СМИ в Азербайджане

Объявлены правила деятельности представителей зарубежных СМИ в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно новому законопроекту "О медиа", правовой статус и профессиональная деятельность иностранных журналистов и других представителей иностранных СМИ, аккредитованных в Азербайджане, регулируются нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики и международными соглашениями, стороной которых она является.

Бюро и представительства иностранных СМИ в Азербайджане открываются в случаях, предусмотренных международными соглашениями, стороной которых является Азербайджанская Республика.

Аккредитация иностранных журналистов в Азербайджане осуществляется органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.

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Версия на английском языке Rules for foreign media reps to operate in Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Xarici media nümayəndələrinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi qaydası açıqlanıb

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