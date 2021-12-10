Названы правила деятельности представителей иностранных СМИ в Азербайджане

Объявлены правила деятельности представителей зарубежных СМИ в Азербайджане.

Объявлены правила деятельности представителей зарубежных СМИ в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно новому законопроекту "О медиа", правовой статус и профессиональная деятельность иностранных журналистов и других представителей иностранных СМИ, аккредитованных в Азербайджане, регулируются нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики и международными соглашениями, стороной которых она является.

Бюро и представительства иностранных СМИ в Азербайджане открываются в случаях, предусмотренных международными соглашениями, стороной которых является Азербайджанская Республика.

Аккредитация иностранных журналистов в Азербайджане осуществляется органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.