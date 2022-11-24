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Представитель АП: Медиа должны адаптироваться к цифровым новшествам

Представитель АП: Медиа должны адаптироваться к цифровым новшествам Основные трудности печатных СМИ в Азербайджане связаны с вопросами распространения и рекламы.
Медиа
24 ноября 2022 г. 12:30
Представитель АП: Медиа должны адаптироваться к цифровым новшествам

За последний год произошли серьезные изменения в форме и содержании печатных СМИ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом завсектором по работе со СМИ отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджана Кямран Гасанов сказал на презентации цифровой платформы по распространению газет и журналов "E-köşk".

"Наше государство всегда было рядом с медиа в сложные времена. За последний год произошли серьезные изменения в печатных медиа страны с точки зрения формы и содержания. На фоне современных вызовов медиа должны адаптироваться к цифровым новшествам. Считаю, что платформа "E-köşk" отвечает современным вызовам. На фоне развития мировой информационной сферы требуется новый концептуальный взгляда и на медиа", - подчеркнул представитель АП.

11:54

Основные трудности печатных СМИ в Азербайджане связаны с вопросами распространения и рекламы.

Как сообщает Report, об этом завсектором по работе со СМИ отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджана Кямран Гасанов сказал на презентации цифровой платформы по распространению газет и журналов "E-köşk".

По его словам, в период, когда во всем мире внедряются новые технологии, концептуальный взгляд требуется и в сфере медиа: "В современном мире печатные медиа испытывают трудности. Это актуально и для нашей страны. В Азербайджане основная проблема связана с вопросами распространения и рекламы. Однако наше государство всегда было рядом с медиа. Думаю, такая поддержка очень важна".

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Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: “Son bir ildə ölkənin çap mediasında forma və məzmun baxımından ciddi dəyişikliklər var” - YENİLƏNİB

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