Представитель АП: Медиа должны адаптироваться к цифровым новшествам

Основные трудности печатных СМИ в Азербайджане связаны с вопросами распространения и рекламы.

За последний год произошли серьезные изменения в форме и содержании печатных СМИ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом завсектором по работе со СМИ отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджана Кямран Гасанов сказал на презентации цифровой платформы по распространению газет и журналов "E-köşk".

"Наше государство всегда было рядом с медиа в сложные времена. За последний год произошли серьезные изменения в печатных медиа страны с точки зрения формы и содержания. На фоне современных вызовов медиа должны адаптироваться к цифровым новшествам. Считаю, что платформа "E-köşk" отвечает современным вызовам. На фоне развития мировой информационной сферы требуется новый концептуальный взгляда и на медиа", - подчеркнул представитель АП.

11:54

Основные трудности печатных СМИ в Азербайджане связаны с вопросами распространения и рекламы.

Как сообщает Report, об этом завсектором по работе со СМИ отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджана Кямран Гасанов сказал на презентации цифровой платформы по распространению газет и журналов "E-köşk".

По его словам, в период, когда во всем мире внедряются новые технологии, концептуальный взгляд требуется и в сфере медиа: "В современном мире печатные медиа испытывают трудности. Это актуально и для нашей страны. В Азербайджане основная проблема связана с вопросами распространения и рекламы. Однако наше государство всегда было рядом с медиа. Думаю, такая поддержка очень важна".