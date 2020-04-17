Лучшие фото года: призеры премии World Press Photo 2020

16 апреля были объявлены победители и призеры престижной премии в области фотожурналистики World Press Photo.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,лучшим снимком была признана фотография японского фотографа Ясуеси Тибы. На ней изображен молодой человек, подсвеченный мобильными телефонами, который читает протестные стихи во время одной из антиправительственных демонстраций в Судане.

Представляем вашему вниманию некоторых победителей в различных номинациях:

Категория "Главные новости", одиничные кадры

1-е место — "Чистый голос"

Ясуеси Тиба, Япония, Agence France-Presse

Номинация "История года" — "Kho, Генезис протеста"

Ромэн Лорандо, Франция

Категория "Проблемы современности", серии

1-е место — "Самая долгая война"

Лоренцо Туноли, Италия, The Washington Post

Категория "Окружающая среда", серии

2-е место — "Исчезающие фламинго"

Максимилиан Манн, Германия, DOCKS Collective

Категория "Портреты", одиночные кадры

1-е место — "Пробуждение"

Томек Качор, Польша, для Duży Format, Gazeta Wyborcza

3-е место — "Борьба Мусы и поиски сцены"

Алон Скуй, Южная Африка, Sunday Times

Категория "Спорт", одиночные кадры

1-е место — "Бросок с сиреной Кавая Леонарда"

Марк Блинч, Канада, для NBAE

3-е место — "Парад победы Ливерпульской лиги чемпионов"

Оли Скарфф, Великобритания, Agence France-Presse

Категория "Срочные новости", серии

1-е место — "Место крушения самолета Эфиопских авиалиний"

Мулгулета Айене, Эфиопия, Associated Press

2-е место — "Австралийские пожары"

Мэттью Абботт, Австралия, Panos Pictures, для The New York Times