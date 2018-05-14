Назначен новый прокурор пресс-службы Генпрокуратуры

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В пресс-службу Генпрокуратуры назначен новый прокурор.
Как сообщает Report, в связи с новым назначением, на официальном сайте Генпрокуратуры в раздел "Ответственный за связи с прессой" внесены соответствующие изменения.
Новым прокурором пресс-службы Генпрокуратуры назначен Зейналов Кянан Фикрет оглы.
Новое назначение подтвердил Report глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.
По словам Э.Султанова, согласно соответствующему приказу генпрокурора Закира Гаралова, К.Зейналов освобожден от должности следователя Гянджинской городской прокуратуры и назначен прокурором пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.
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