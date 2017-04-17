Назначен новый главный редактор газеты Şərq qapısı

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сменился главный редактор газеты Şərq qapısı ("Врата востока").

Как сообщает Report, в связи с этим председатель Верховного совета Нахчывана Васиф Талыбов подписал распоряжение.

Распоряжением на должность главного редактора газеты Şərq qapısı назначена Мехрибан Паша гызы Султанова.

До этого М. Султанова работала руководителем пресс-службы Нахчыванского государственного университета.

Напомним, что до этого главным редактором газеты Şərq qapısı был Турал Габиль оглу Сафаров.

Отметим, что учредителями газеты Şərq qapısı являются Верховный совет и Кабинет министров Нахчыванской автономной республики.