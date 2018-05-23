Назарбаев: На журналистах лежит высокая ответственность перед лицом глобальных вызовов

Алматы. 23 мая. REPORT.AZ/ В отношении современной журналистики в мире сегодня существует кризис доверия.

Как передает Report, об этом говорится в приветственном слове президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к участникам Евразийского медиафорума, зачитанного министром информации и коммуникаций республики Даурен Абаев.

«Заданная сегодня повестка – как сегодня меняется мир, что мир пережил за 15 лет - соответствует духу Астанинского экономического форума в2018, который позволяет всем участникам сверить часы», - заявил Д.Абаев.

По словам главы государства, в этой связи перед лицом глобальных вызовов на журналистах лежит высокая ответственность.

«Сегодня в отношении современной журналистики существует кризис доверия, когда читателя предпочитают альтернативные источники информации. Только достоверная подача информации, их верификация позволит укрепить доверие к СМИ», - подчеркнул Н.Назарбаев.

По его словам, профессия журналиста должна оставаться примером служения общества.