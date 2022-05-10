Натик Мамедли: Сильные азербайджанские медиа нужны нам, а не иностранным НПО

17:52

Директор организации Freedom House по европейским и евразийским программам Марк Берендт в интервью "Голосу Америки" отметил, что в Азербайджане проблемная ситуация со свободой СМИ.

Завотделом Агентства развития медиа Натик Мамедли в интервью Report назвал эти заявления необъективными и отметил, что Freedom House в очередной раз искажает азербайджанские реалии.

Представляем интервью:

- Как вы можете прокомментировать утверждения представителя Freedom House о свободе медиа в Азербайджане?

- Это не вызывает удивление из-за традиционно предвзятого подхода к Азербайджану. Подобные высказывания многие годы звучат в отношении нашей страны, не учитывается положительная динамика, реформы, предпринятые для оздоровления медийной среды. Freedom House и схожие с ним НПО, выполняющие аналогичную миссию, видят только то, что хотят сами. Самому их естеству не присуще выслушивать альтернативное мнение, точку зрения оппонента, пойти на диалог.

Марк Берендт утверждает, что закон "О медиа" станет "не реформистским, а ограничительным". Но самое интересное, что судя по его высказываниям, он будто вообще не читал закон и делает выводы только на основании высказываний других. К сожалению, во время обсуждения закона мы часто сталкивались с людьми, которые придерживались мысли: "Я не читал, но обвиняю". Если бы Берендт ознакомился с законом, он бы понял, что в Азербайджане никто не намерен начинать такой абсурдный процесс, как "составление списка журналистов". Если речь идет о включении журналистов в реестр СМИ и выдаче им журналистских удостоверений, то это носит исключительно добровольный характер. Журналист может и без этого беспрепятственно осуществлять свою деятельность, с использованием всех установленных законом механизмов защиты. Применение каких-либо ограничений в отношении журналистов, данные о которых не внесены в реестр, не может быть даже предметом обсуждения.

- Берендт утверждает, что иностранные медиа-структуры будут “принуждены” к повторной регистрации. Насколько это верно?

- Представитель Freedom House повторяет несправедливую позицию "Репортеров без границ" в отношении Азербайджана, что якобы "запрет финансирования медиа-органов из-за границы" закроет перед независимой прессой "информационные двери". Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что закон "О СМИ" ни в коей степени не ограничивает журналистов в сотрудничестве с иностранными субъектами СМИ в качестве фрилансеров или в другом статусе и получении дохода. С другой стороны, утверждение такого опытного эксперта, как господин Берендт, что финансирование из-за рубежа - условие независимости СМИ, не выдерживает критики и лишь вызывает удивление. Идея о том, что представители иностранных медиа, действующие в Азербайджане, будут "вынуждены" проходить повторную регистрацию - продолжение абсурда, в котором Freedom House пытается себя убедить. В Азербайджане корреспонденты и представители десятков субъектов иностранных медиа продолжают свободно осуществлять свою профессиональную деятельность и нет никакой необходимости в их перерегистрации.

Непонятны звучавшие в указанном интервью откровенные призывы Марка Берендта, побуждающие азербайджанских журналистов выступать против государства. Он даже говорит о возможности "реализации исследовательских журналистских проектов, проведении тренингов и предоставлении оборудования" для этого. То есть, директор по программам Freedom House не знает, что высказывание журналистом какой-либо позиции в политической или иной форме противоречит медийной этике? Марк Берендт утверждает, что если журналист "намеренно вызывает гнев правительства, мы должны защитить его и оказать ему чрезвычайную финансовую помощь". Именно такой подход является показателем истинной сути Freedom House и не имеет ничего общего со свободой выражения, с журналистикой, которая должна выступать с точки зрения общественных интересов. Freedom House, неоднократно демонстрирующая неуважение к государственному суверенитету и территориальной целостности, называющая в своих рейтингах нагорную часть Карабаха "независимой территорией" и указывающая ее в категории "частично свободных стран", давно утратила общественное доверие в Азербайджане.

- Хотелось бы узнать ваше мнение о позиции координатора Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Гюльнозы Саид о положении СМИ в Азербайджане.

- Здоровая, устойчивая к международной конкуренции информационная среда в Азербайджане, сильные азербайджанские СМИ нужны нам, а не Freedom House или любой другой зарубежной НПО. Госпожа Гюльноза Саид не только ссылается на утверждения, содержащиеся в отчетах организаций, с которыми она солидарна, но и угрожает Азербайджану. Она открыто заявляет, что звучат призывы к тому, чтобы иностранные медиа-структуры не освещали международные мероприятия, проводимые в Азербайджане. Разве это не угрожающее поведение по отношению к независимой стране? Уже само по себе неприемлемо, что организация под названием Комитет защиты журналистов призывает к ограничению права журналистов на получение информации, сбор информации.

Несмотря на настойчивые попытки представить обратное, особо подчеркнем, что ни один журналист в Азербайджанской Республике не был привлечен к уголовной ответственности за занятие журналистской деятельностью или в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Только лица, совершившие общественно опасные деяния, запрещенные законом, привлекались к уголовной ответственности и привлекались к наказанию в установленном законом порядке. Как и во всех правовых государствах мира.

То есть справедливо будет сказать, что НПО, желающие показать собственную нужность своим донорам, искажая истинную сущность свободы мысли, слова, выражения и СМИ, злоупотребляют этими свободами для служения интересам различных субъектов.

Мы не можем согласиться с позицией сил, систематически очерняющих нашу страну и ее медийную среду и осуждаем подобный нигилизм.