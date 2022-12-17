Натиг Зарбали в передаче "Поговорим?" о пробках, полосах для автобусов и "приусах"

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске подкаста "Поговорим?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске подкаста "Поговорим?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, гостем ведущего стал председатель Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана, главный редактор онлайн-журнала Auтograph, автоблогер Натиг Зарбали.

Они поговорили о причинах автомобильных пробок в Баку, выделенных полосах для автобусов и новой беде столичных дорог - "приусах".

Гость традиционного пятничного интервью коснулся и других тем, включая деятельность таксистов и метрополитена, утилизацию автомобилей, реэкспорт автотранспортных средств.

Кроме того, блогер обсудил таможенные пошлины на ввоз автомобилей, возможность дифференциации рабочего времени и внедрения трамваев и троллейбусов для решения проблемы загруженности дорог, а также культуру вождения наших граждан.