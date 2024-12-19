Нателла Османлы: Руководитель медиа должен постоянно контролировать поток новостей

Главный редактор Baku TV RU/ Baku TV International, пиар-технолог, журналист, блогер, писатель Нателла Османлы на встрече со студентами медиашколы Report рассказала о тонкостях работы редактора.

Главный редактор Baku TV RU/ Baku TV International, пиар-технолог, журналист, блогер, писатель Нателла Османлы на встрече со студентами медиашколы Report рассказала о тонкостях работы редактора.

Как сообщает Report, она отметила, что руководитель медиа должен постоянно контролировать поток новостей.

"Редактор работает в режиме 24/7, у него нет времени на отдых. В любой момент ему может поступить звонок. Журналистика не подчиняется рабочему режиму с 9 утра до 6 вечера. Вы постоянно находитесь в поиске новостей", - сказала Османлы.

Она также затронула тему подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией: "Наше общество более готово к диалогу с армянами. Национализм не является характерной чертой азербайджанцев. На территории нашей страны проживает большое количество представителей других народов. Это сформировало традицию этнического и культурного разнообразия в Азербайджане".

Нателла Османлы родилась в 1982 году в Баку. В 2004 году была опубликована ее первая повесть в сборнике "Женским взглядом". В 2010 году была издана трилогия "Лоллипоп", в которую вошли повести "Арлекин", "Лоллипоп" и "Найти кукольника". В 2013 году был издан второй сборник писательницы "Хар тут". Долгое время работала пиар-технологом. С 2021 года работает на Baku TV. В настоящее время является руководителем редакций Baku TV RU / Baku TV International.