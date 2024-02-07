"АИФ": Народ Азербайджана выбрал своего президента

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набрал 93,9% голосов на внеочередных выборах главы государства, которые прошли 7 февраля.

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набрал 93,9% голосов на внеочередных выборах главы государства, которые прошли 7 февраля. Такие данные экзитполов на брифинге в Баку привели представители американской Oracle Advisory Group и местной организации "Лига защиты трудовых прав граждан".

Как передает Report , об этом пишет российские "Аргументы и Факты".

Лишь три из шестерых оппонентов Алиева смогли, по данным экзитполов преодолеть барьер в 1%. Так, депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж набрал 1,8% голосов, лидер партии "Великого создания" Фазиль Мустафа — 1,5%, лидер партии "Народный фронт единого Азербайджана" Гудрат Гасангулиев — 1,2%.

Предварительные результаты выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК), скорее всего, представит 8 февраля, а окончательные — днем позже.

Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет, и последние выборы главы государства прошли в 2018 году, когда Алиев победил, набрав 86,22% голосов избирателей. Зачем же понадобилось новое голосование до истечения срока полномочий действующего президента?

Дело в том, что в 2023 году Азербайджан восстановил контроль над Карабахом. Именно поэтому было принято решение провести внеочередные выборы, которые впервые после обретения Азербайджаном независимости в 1991 году проходят на территории всей республики. Власти южнокавказского государства называют голосование историческим.



Именно в Карабахе проголосовал 7 февраля и сам Алиев. Президент Азербайджана отдал свой голос в городе Ханкенди.

Несмотря на то, что выборы назначены на будний день, народ Азербайджана с самого утра (участки открылись в 8 часов, и закрылись в 19) поспешил отдать свои голоса за того или иного кандидата. По данным ЦИК республики, по состоянию всего лишь на 10 утра в Азербайджане проголосовали 19,44% избирателей. А к 17 часам явка составила уже 70,85%.

"В последнее время наши граждане стали более активными, появилась гордость, радость. В прошлые годы, не скрою, было больше апатии", — рассказывает представитель Бакинской областной избирательной комиссии Гаджи Бабаев, который работает наблюдателем на одной из участков в центре Баку.

Прозрачность выборов обеспечивали около 1000 веб-камер, размещенных на избирательных участках, а также многочисленные международные наблюдатели от таких организаций как СНГ, ОБСЕ, парламентская ассамблея тюркских государств и другие. Всего, по словам главы ЦИК Азербайджана Мазахира Панахова, на выборах президента работает 790 международных наблюдателей и журналисты из 109 СМИ со всего мира.

По информации генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, также прибывшего в Баку, миссия наблюдателей из стран Содружества работает здесь с 17 января. "Я с утра отправился на участки и хочу сказать, что голосование проходит организованно. При большой явке, которую мы оцениваем как большую заинтересованность граждан Азербайджана в том, чтобы в республике царили мир и спокойствие. Мы как соседи по СНГ также крайне заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе были восстановлены мир и стабильность, созданы условия для дальнейшего поступательного развития Азербайджана и соседних государств", — заявил он в разговоре с представителями СМИ.

