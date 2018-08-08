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    Нахчыванское телевидение приступило к вещанию новостей на русском языке

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Нахчыванское государственное телевидение приступило к вещанию новостей на русском языке. 

    Как сообщает Report, каждый вторник в 21:00 программа новостей будет информировать русскоязычную аудиторию о произошедших за неделю событиях в социально-экономической и культурно-общественной жизни Нахчыванской Автономной Республики.  

    Вещание новостей на русском языке послужит тому, что о Нахчыванской АР узнают в более широком пространстве, это будет способствовать полному прорыву информационной блокады и обширной пропаганде туристических возможностей.  

    Отметим, что с прошлого года каждый понедельник в 21:00 новости также вещаются на английском языке.

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