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Награждены турецкие журналисты, освещавшие Отечественную войну

Награждены турецкие журналисты, освещавшие Отечественную войну Центр социально-политических процессов и международных исследований (ISBAM) в Стамбуле, Турция, наградил представителей азербайджанских и турецких СМИ, которые донесли до мировой общественности реалии Отечественной войны
Медиа
30 марта 2021 г. 03:47
Награждены турецкие журналисты, освещавшие Отечественную войну
Али Бурак Эрсемир

Центр социально-политических процессов и международных исследований (ISBAM) в Стамбуле, Турция, наградил представителей азербайджанских и турецких СМИ, которые донесли до мировой общественности реалии Отечественной войны.

Как передает турецкое бюро Report, среди лауреатов награды - специальный корреспондент телеканала "TV 100" Али Бурак Эрсемир. Журналист заявил Report, что рад тому, что освещавшие Отечественную войну журналисты не были забыты государством и народом Азербайджана, подчеркнув высокую моральную ценность награды.

В число лауреатов также входит Фулья Озтюрк, автор документального фильма о военных операциях Азербайджана по освобождению своих земель, террористических актах, совершенных вооруженными силами Армении в Гяндже и Барде, зверствах армян на освобожденных землях, а также об Отечественной войне в целом. Напомним, что Фулья 70 дней проводила съемки в различных регионах Азербайджана.

"Увиденное во время Отечественной войны в Азербайджане вызвало у меня смешанные чувства, которые я никогда не забуду. Эти чувства включают радость, гордость и глубокую печаль во время террористических атак. Данная награда доставила мне огромную радость. Я буду чтить память героев-шехидов", - сказала Фулья Озтюрк.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsini işıqlandıran türk jurnalistlər mükafatlandırıldı

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