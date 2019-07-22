Награждены победители конкурса индивидуальных журналистских статей

22 июля состоялось награждение победителей конкурса индивидуальных журналистских статей, проведённого Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации (ФГПРСМИ) при Президенте Азербайджанской Республики по случаю 144-й годовщины создания национальной печати в Азербайджане.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вначале на церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ведущие рассказали о создании национальной печати в Азербайджане, важной роли газеты «Экинчи», а также печатных изданий того времени в развитии общества. Было отмечено, что «Экинчи», начавшая свою деятельность 22 июля 1875 года под руководством Гасан бека Зардаби и являющаяся первым национальным органом печати в Азербайджане, объединила вокруг себя передовую интеллигенцию того времени.

Подчеркивалось, что наша национальная печать, основа которой была заложена газетой «Экинчи», после восстановления независимости переживает период возрождения. В нашей стране созданы благоприятные условия для свободной деятельности средств массовой информации, отменена цензура, препятствующая плюрализму, свободе слова и печати, сформирована законодательная база, регулирующая работу прессы. Отмечено, что забота, проявляемая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым о национальной печати, журналистике, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугар Сафарли говорил о поддержке государством развития печати в период деятельности ФГПРСМИ. Он отметил, что фонд периодически организует конкурсы. Нынешний конкурс проводился с 8 июня по 12 июля 2019 года по 19 направлениям, отраженным в Концепции Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике. На конкурс были представлены 142 статьи от 56 СМИ. Статьи были оценены экспертами, принято решение о награждении 111 журналистов.

Затем помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов поздравил работников медиа по случаю 144-летия национальной печати. Коснувшись развития азербайджанских медиа, Али Гасанов отметил, что 27 из 144 лет нашей печати приходятся на период независимости. Наши независимые медиа, обладающие 27-летней историей, достойно представляют страну в мире и будут продолжать свою деятельность в этом направлении.

Напомнив о больших заслугах великого лидера Гейдара Алиева в развитии наших независимых медиа, Али Гасанов сказал, что в 1998 году Указом общенационального лидера были упразднены структуры цензуры над азербайджанской печатью, а также государственный орган, регулирующий деятельность медиа – Министерство печати и информации. Таким образом, были созданы условия для общественного саморегулирования азербайджанских медиа. При поддержке и участии журналистов был создан Совет печати, который регулярно изучает проблемы печати, в том числе журналистов, выступает с инициативами перед государством и, соответственно, государством оказывается поддержка наиболее прогрессивным из этих инициатив. «Если Гасан бек Зардаби заложил основу национальной печати в Азербайджане, то великий лидер Гейдар Алиев вошел в нашу историю как основоположник свободных медиа. Отменив все механизмы регулирования и цензуры, связанные с медиа, общенациональный лидер создал необходимые условия для свободной печати в Азербайджане. Проводимая великим лидером медиаполитика, которая до 2003 года осуществлялась при непосредственном его участии, с этого времени неуклонно, последовательно и принципиально претворяется в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым, главе государства принадлежат особые заслуги в сегодняшнем развитии медиа», - сказал помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам.

Подчеркнув, что сегодняшние реалии нашей печати заключаются в обеспечении полной прозрачности, систематизации и последовательном осуществлении поддержки Азербайджанским государством медиа и журналистов, Али Гасанов сказал: «В 2008 году Распоряжением Президента Ильхама Алиева была принята «Концепция государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике», вслед за этим создан ФГПРСМИ, реализующий данную концепцию. С того дня фонд, сформировав при непосредственном участии журналистов свой Наблюдательный совет, доводит до медиа-общественности помощь, выделяемую Азербайджанским государством, Президентом Азербайджана, анализирует, изучает обобществленные проблемы нашей печати, выступает с теми или иными предложениями, которые получают поддержку государства. На сегодняшний день азербайджанским медиа оказана помощь в размере 50 миллионов манатов. Наши газеты непосредственно и частично профинансированы государством. Государство погасило долгосрочные долги газет, предоставлены дотации по отдельным сферам. Азербайджанское государство считает, что сегодня печать должна находиться под покровительством и заботой государства. Печать является частью культуры, одной из основных ее сфер. Если государство сегодня оказывает поддержку, помогает театру, литературе, поэтам, писателям, театральным деятелям, художникам, представляющим его национально-духовный облик, национально-духовное естество, то почему эта помощь не должна оказываться медиа. Поэтому развитие медиа полностью адекватно развитию Азербайджанского государства. Азербайджанское государство предоставляет квартиры и деятелям культуры, и спортсменам, и журналистам, предпринимаются шаги, направленные на улучшение их социальной жизни. Считаю, что ревнивое отношение, формирование того или иного мнения против этого не является примером здоровой логики, здорового мышления. Вам, журналистам, хорошо известно, что все это является бескорыстным и не ограничивает, да и не может ограничить ваших творческих возможностей».

В заключение Али Гасанов поздравил журналистов, одержавших победу в конкурсе, и передал работникам медиа добрые пожелания по случаю Дня национальной печати.

Затем победителям конкурса были вручены награды.

Выступивший на мероприятии председатель Совета печати Афлатун Амашов поздравил азербайджанских журналистов, продолжающих путь Гасан бека Зардаби, по случаю 144-летия национальной печати, дал короткий обзор истории нашей печати со времен «Экинчи», подчеркнул значение государственной заботы, проявляемой о журналистах в нашей стране.

Затем были вручены награды Совета печати за особые заслуги в области журналистики.

Мероприятие было продолжено художественной частью.