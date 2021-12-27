Нацсовет по телевидению и радио предоставил лицензии пяти вещателям кабельных сетей 

Национальный совет по телевидению и радио (НСТР) Азербайджанской Республики принял решение о предоставлении бессрочной лицензии 5 вещателям кабельных сетей.
Как сообщает Report, 27 декабря Национальный совет по телевидению и радио провел онлайн заседание.
На заседании были рассмотрены заявки на получение лицензии вещателя кабельной сети.
Соответствующими решениями Совета ОАО «Beeonline» и ООО «StarTelecom» выданы бессрочные лицензии на кабельное сетевое вещание с абонентским числом более 5000 (с кабельным и интернет вещанием), ООО «ArtKom.Net», ООО «Real Telecom» и ООО «Fast Net Technology» выданы бессрочные лицензии на кабельное сетевое вещание с абонентским числом до 5000 (с интернет вещанием).