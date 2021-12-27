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Нацсовет по телевидению и радио предоставил лицензии пяти вещателям кабельных сетей 

Нацсовет по телевидению и радио предоставил лицензии пяти вещателям кабельных сетей  Национальный совет по телевидению и радио (НСТР) Азербайджанской Республики принял решение о предоставлении бессрочной лицензии 5 вещателям кабельных сетей.
Медиа
27 декабря 2021 г. 16:04
Нацсовет по телевидению и радио предоставил лицензии пяти вещателям кабельных сетей 
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Национальный совет по телевидению и радио (НСТР) Азербайджанской Республики принял решение о предоставлении бессрочной лицензии 5 вещателям кабельных сетей.

Как сообщает Report, 27 декабря Национальный совет по телевидению и радио провел онлайн заседание.

На заседании были рассмотрены заявки на получение лицензии вещателя кабельной сети.

Соответствующими решениями Совета ОАО «Beeonline» и ООО «StarTelecom» выданы бессрочные лицензии на кабельное сетевое вещание с абонентским числом более 5000 (с кабельным и интернет вещанием), ООО «ArtKom.Net», ООО «Real Telecom» и ООО «Fast Net Technology» выданы бессрочные лицензии на кабельное сетевое вещание с абонентским числом до 5000 (с интернет вещанием).

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Версия на азербайджанском языке MTRŞ 5 kabel şəbəkə yayımçısına lisenziya verib

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