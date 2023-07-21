Начался визит участников Глобального медиафорума в Шушу

В Физули прибыли участники Глобального форума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", который пройдет в культурной столице Азербайджана Шуше по случаю Дня национальной прессы.

В Физули прибыли участники Глобального форума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", который пройдет в культурной столице Азербайджана Шуше по случаю Дня национальной прессы.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, самолет делегации приземлился в Международном аэропорту Физули.

Оттуда участники форума отправились в Шушу.

Отметим, что всего в форуме примут участие более 250 гостей и 120 медиа-субъектов из 50 стран.

После церемонии открытия форум продолжится сессиями.

На сессиях будут обсуждаться такие темы, как "Будущее СМИ: новые инструменты в журналистике и коммуникациях в цифровую эпоху", "Инвестиции в СМИ, потребительские тенденции" и другие.

В рамках Глобального форума также предполагается проведение ряда параллельных мероприятий (side event) - выставок и тренингов.

Форум продлится до 23 июля.