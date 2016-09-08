Начался судебный процесс по кассационной жалобе ANS против НСТР

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба телекомпании АNS на судебное решение об аннулировании лицензии Национальным советом телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Севды Гусейновой были уточнены ордеры представителей и адвокатов обеих сторон.

Суд взял в производство кассационную жалобу.

Очередное заседание суда назначено на 15 сентября.

Отметим, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями ст. 11, 23, 32 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании". Затем НСТР обратился в Бакинский апелляционный суд для аннулирования лицензии телерадиокомпании ANS. Согласно решению суда, лицензия ANS TV была аннулирована. Не согласившись с решением, компания ANS подала кассационную жалобу.