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Начался медиа-тур в Суговушанское водохранилище

Начался медиа-тур в Суговушанское водохранилище Сегодня группа журналистов начала свой визит в Суговушанское водохранилище.
Медиа
3 июня 2021 г. 07:30
Начался медиа-тур в Суговушанское водохранилище

Сегодня группа журналистов начала свой визит в Суговушанское водохранилище.

Как сообщил Report представитель ОАО "Мелиорации и водного хозяйство" Дильгям Шарифов, целью визита является ознакомление с текущим состоянием освобожденного Суговушанского водохранилища и предоставление подробной информации о будущих инфраструктурных работах на водохранилище.

По его словам, освобождение Суговушана решило проблему водоснабжения в нескольких регионах: "Суговушанское водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1976 году, формируется за счет вод, поступающих из рек Тертерчай и Турагачай. Водохранилище общим объемом 5,86 млн. кубометров обеспечивает поливной водой 96 тыс. 217 га земельных участков Тертерского, Агдеринского, Геранбойского, Евлахского, Бардинского, Агдамского и Агджабединского районов".

Д.Шарифов сказал, что 28 лет водохранилище находилось в руках у армянских оккупантов, что создало серьезные проблемы в орошении земельных участков. Обеспечение подачи воды из Суговушанского водохранилища в Тертерчай, наряду с восстановлением экологического баланса, обеспечило подачу воды в районы, много лет страдавшие от нехватки водоснабжения.

Отметим, что в результате подачи воды из Суговушанского водохранилища в Тертерчай были обеспечены водой Тертерский, Геранбойский, Бардинский и Евлахский районы. А это значит, что на земли, почти 30 лет страдавшие от экологического террора армян, пришла новая жизнь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Suqovuşan su anbarının vəziyyəti ilə tanış olacaqlar

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