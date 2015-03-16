​Началась регистрация поступающих в магистратуру журналистского факультета бакалавров

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В ближайшие дни Совет прессы (СП) представит Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) список и необходимую информацию об экспертах, которые примут участие в качестве членов комиссии на экзамене по выявлению способностей абитуриентов, поступающих в магистратуру журналистского факультета.

Об этом Report сообщили из СП.

19-29 марта пройдет регистрация бакалавров, набравших на вступительном экзамене в магистратуру в вузы на 2015/2016 учебный год 50 и более баллов, и лиц, желающих учиться в магистратуре.

Для этого бакалаврам придется заполнить анкету, войдя в раздел на сайте ГКПС (http://eservices.tqdk.gov.az/erizemag/).

Связанные с вопросом процедурные правила и программы опубликованы в 3-м номере официального органа ГКПС - журнале "Магистр".

Отметим, что вне зависимости от специальности, полученной на стадии бакалавра, на вступительном экзамене в магистратуру могут принять участие отвечающие условиям конкурса и набравшие на первом этапе вступительного экзамена в магистратуру 50 и более баллов бакалавры.