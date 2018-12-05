На телевидении и радио нарушаются все нормы литературного языка - МОНИТОРИНГ

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Проведена конференция по итогам проведенных в августе-сентябре этого года мониторингов программ (передач) в сфере следования нормам литературного языка телерадиовещателями.

Как сообщает Report, к мониторингу языка были привлечены телепередачи на национальных телеканалах (вещаемые в Баку 6 телеканалов - İctimai TV, ATV, Space TV, Lider TV, Xəzər TV, ARB TV и 11 радиопередач (İctimai radio, Azad Azərbaycan, Antenn, 105.5 FM, Jazz FM, Space, Xəzər, Media FM, ARAZ FM, Avto FM, ASAN). Вещаемые передачи были проанализированы по тематическому направлению.

Согласно результатам, нормы литературного языка нарушаются на всех уровнях – фонетическом, лексическом, грамматическом, стилистическом. В результате мониторинга было зафиксировано 4 633 факта нарушения, из которых 2 765 - нарушения фонетических норм, 511 – лексических, 684 – стилистических норм.

Во время мониторинга телепередач зафиксировано 3120 (в том числе 564 новостных, 2 554 - не новостных) фактов нарушения норм, из них 1695 - фонетические, 370 – лексические, 492 – грамматические, 563 – стилистические.

Во время мониторинга языка на радио зафиксировано 1017 (в том числе 219 новостных, 796 - не новостных) фактов нарушения норм, из них 692 фонетические, 102 лексические, 144 грамматические, 79 стилистические.

Во время мониторинга телерекламы зафиксировано 108 фактов нарушения норм, из них 68 - фонетические, 21 - лексические, 15 - грамматические, 4 - стилистические.

Во время мониторинга дублированных фильмов и передач зафиксировано 388 фактов нарушения норм (в том числе 195 художественных, 106 мультипликационных, 81 документальных, 6 передач), из них 310 - фонетические, 18 - лексические, 33 - грамматические, 27 - стилистические.