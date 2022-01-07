На телевидение и радио в Азербайджане в прошлом году выделено 1,6 млн манатов

Национальный совет по телевидению и радио опубликовал финансовый отчет за прошлый год.

Национальный совет по телевидению и радио опубликовал финансовый отчет за прошлый год.

Как сообщает Report, согласно документу, в отчетном году из госбюджета было выделено 1 659 538 манатов.

В течение прошлого года выделенные из бюджета средства в размере 1 480 177 манатов были использованы по назначению.

Из средств, профинансированных из государственного бюджета, в бюджет возвращено 179 360 манатов.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 29 декабря 2021 года в целях оказания дополнительной поддержки частным общенациональным телерадиовещателям, работающим в Азербайджанской Республике и вещающим через спутник Azerspace-1 или другими способами, из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2021 год, Национальному совет по телерадиовещанию (НСТР) Азербайджана выделено 4 млн манатов, которые были перечислены на счета восьми частных телерадиовещателей.