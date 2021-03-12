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На телеканалах за нарушение норм литературного языка будут применяться штрафы

На телеканалах за нарушение норм литературного языка будут применяться штрафы "К сожалению, в настоящее время в телевизионном пространстве не соблюдаются фонетические, лексические, грамматические нормы литературного языка".
Медиа
12 марта 2021 г. 17:47
На телеканалах за нарушение норм литературного языка будут применяться штрафы

"К сожалению, в настоящее время в телевизионном пространстве не соблюдаются фонетические, лексические, грамматические нормы литературного языка".

Об этом Report сообщила директор Центра мониторинга при Государственной комиссии по языку Севиндж Алиева.

"Встречаются случаи употребления к месту и не к месту заимствованных слов, нарушения порядка слов в предложении, что является серьезной и недопустимой проблемой в речи ведущих. Мы, как центр мониторинга, готовим наши рекомендации и предложения по этим вопросам, проводим наблюдения. После предупреждения предусмотрены штрафы", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Telekanallarda ədəbi dilin pozulmasına görə cərimələr tətbiq ediləcək

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