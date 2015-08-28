На сайте Eurasia Review опубликована статья про ковроткачество в Азербайджане

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ На сайте мозгового центра Eurasia Review опубликована статья журналиста и публициста Питера Тейса про ковроткачество в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Eurasia Review, журналист уделил особое внимание ковроткачеству в Нахчыване. В статье отмечается, что ландшафты и красоты природы Нахчывана отражены в узорах ковров, которые ткут в этом регионе.

В статье также говорится, что археологические раскопки, проводимые в Азербайджане, показывают, что люди занимались этим ремеслом еще в бронзовом веке: "Эта древняя традиция в Азербайджане была описана в трудах античных греческих историков и путешественников. Ряд ученых утверждают, что Азербайджан всегда был одним из известных центров ковроткачества на Востоке".