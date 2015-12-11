На программах семи телеканалов выявлены факты нарушения норм литературного языка - СПИСОК

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты мониторинга "Сохранение литературного языка в телевизионном пространстве Азербайджана", проводимого на основании совместного проекта Национального совета телерадиовещания (НСТР) и Института языкознания имени Насими НАНА.

Как сообщает Report, мониторинги проводились при финансовой поддержке Государственного фонда поддержки развитию средств массовой информации при президенте Азербайджанской республики, на основании проекта Фонда помощи электронным медиа.

По итогам мониторингов выяснилось, что нормы литературного языка нарушаются на всех уровнях.

На программах семи телеканалов выявлены факты нарушения норм литературного языка. Это İctimai TV, Xəzər TV, ANS TV, ATV, Space TV, Lider TV и Region TV.