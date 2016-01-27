На Первом канале российского телевидения продемонстрирован видеоматериал информационного агентства Report - ВИДЕО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На Первом канале российского телевидения был продемонстрирован видеоматериал информационного агентства Report.

Как сообщает Report, в утреннем выпуске программы "Новости", которую вела ведущая Лариса Медведская, были показаны видеокадры агентства Report о состоянии на дорогах вследствие снегопада на территории Азербайджана.

Так, ведущая вначале предоставила информацию о погоде в Москве и Санкт-Петербурге, после чего отметила, что вчера в Азербайджане преобладала морозная погода: "По этой причине в столице наблюдалась гололедица и возникли проблемы в движении транспортных средств. Заносило даже тяжелые автобусы. Избежать серьезных ДТП водителям удалось только благодаря невероятной удаче. Ожидается, что подобные погодные условия сохранятся в течение двух дней".

Видеокадры, сделанные сотрудницей Report Самирой Абдуллаевой, транслировались на телеканалах Азербайджана, России, Украины и других стран, только в соцсетях видео набрало миллион просмотров.

Видеокадры были сняты на пересечении улиц Гусейнбалы Алиева и Эльдара Бабаева в Бинагадинском районе города Баку.