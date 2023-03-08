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На освобожденные территории организован очередной медиа-тур

На освобожденные территории организован очередной медиа-тур Министерством обороны организован очередной медиа-тур для журналистов в целях ознакомления с боевой подготовкой и боевым дежурством военнослужащих, несущих службу на освобождённых территориях, а также их социально-бытовыми условиями.
Медиа
8 марта 2023 г. 14:34
На освобожденные территории организован очередной медиа-тур

Министерством обороны организован очередной медиа-тур для журналистов в целях ознакомления с боевой подготовкой и боевым дежурством военнослужащих, несущих службу на освобожденных территориях, а также их социально-бытовыми условиями.

Как сообщает Report, представители СМИ ознакомились с условиями, созданными в подразделениях, дислоцированных на этих территориях, и на боевых позициях, проследили за деятельностью военнослужащих, провели съемки и взяли интервью у военнослужащих.

Военнослужащие выразили удовлетворение созданными для них условиями, отметили, что с гордостью несут службу на освобожденных территориях.

В рамках медиа-тура группе женщин-военнослужащих, несущих службу на освобожденных территориях, и гражданским лицам, в том числе участвовавшей в мероприятии журналистке, были вручены цветы и подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər azad edilmiş ərazilərdəki döyüş mövqelərində yaradılan şəraitlə tanış olub

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