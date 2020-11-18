На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания

Производственное объединение "Теле- радиовещание и спутниковая связь" приступило к восстановлению инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Производственное объединение "Теле- радиовещание и спутниковая связь" приступило к восстановлению инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report заявил глава Аппарата Нацсовета по телерадиовещанию, помощник председателя Фазиль Новрузов.

По его словам, инфраструктура для телерадиовещания на этих территориях либо полностью разрушена, либо использована для армянского телерадиовещания: “После завершения восстановительных работ там будут вещать радио и телеканалы, получившие лицензию в Азербайджане. И это займет немного времени".

В Производственном объединении сообщили о закупке нового оборудования и транспортировке на освобожденные территории:

"Ведутся работы по реконструкции. Все будет организовано на высоком уровне".