На Общественном телеканале произошли кадровые изменения - СПИСОК

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ На Общественном телевидении и радио (İTV) произошел ряд кадровых изменений.

Об этом в заявлении Report сказал председатель Совета вещания İTV Мухтар Иманов.

По его словам, решение по этому поводу принято на сегодняшнем заседании Совета вещания Общественного телевидения и радио.

М.Иманов сказал об освобождении от занимаемой должности заместителя гендиректора İTV Гасана Абдуллаева: "Он уволился по собственному желанию. На должность заместителя гендиректора İTV по общественно-политическим вопросам и информации назначен Мурад Гусейнов.

На должность руководителя Аппарата назначен Фаик Гурбетов. Ранее это место было вакантным. Алиева Лейла назначена директором Музыкального департамента. До этого указанную должность занимала Ламия Алекперова, которая также уволилась по собственному желанию. Юсиф Гамидов назначен на должность директора по финансам, которая до сих пор оставалась вакантной".