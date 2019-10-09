На конференции ОБСЕ разоблачена провокация "Репортеров без границ"

"Вызывает сожаление использование трибуны ОБСЕ для распространения дезинформации об Азербайджане".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на проходящей в Тбилиси панельной сессии XVI Южнокавказской медиа-конференции на тему "Свобода СМИ и укрепление безопасности журналистов в меняющихся условиях" заявил старший консультант отдела общественно-политических вопросов Администрации президента Азербайджана Кямран Гасанов.

Выступая на заседании, представитель организации "Репортеры без границ" Йоханн Бир заявил об оказании давления на адвоката арестованного журналиста Афгана Мухтарлы - Немета Керимли.

К.Гасанов счел прозвучавшие обвинения необоснованными: "Информация об оказании давления на Немета Керимли не соответствует действительности. Министерство юстиции Азербайджана распространило соответствующее заявление. Вы можете ознакомиться с ним. К сожалению, вы выступаете с эмоциональными заявлениями, опираясь не непроверенные сведения. Если вы задались целью поведать правду, так почему же отстаиваете позицию одной стороны и напрочь отрицаете заявление Министерства юстиции?".

Представитель Администрации президента Азербайджана также высказался в связи с обвинениями в адрес властей относительно смерти матери выступившего на сессии Мехмана Гусейнова.

К.Гасанов выразил сожаление по поводу высказывания подобного рода безосновательных и провокационных заявлений в адрес властей страны.

Выступившая на сессии глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева назвала прозвучавшие обвинения необоснованными. Она отметила, что вызывает большой интерес, откуда "Репортеры без границ" черпают эти измышления.