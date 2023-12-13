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На İTV состоялся первый выпуск шоу "Маска"

На İTV состоялся первый выпуск шоу "Маска" На Общественном телевидении (İTV) состоялся первый выпуск шоу "Маска" - азербайджанской версии всемирно известного международного лицензионного шоу, транслируемого более чем в 50 странах.
Медиа
13 декабря 2023 г. 12:59
На İTV состоялся первый выпуск шоу Маска

На Общественном телевидении (İTV) состоялся первый выпуск шоу "Маска" - азербайджанской версии всемирно известного международного лицензионного шоу, транслируемого более чем в 50 странах.

Как сообщил Report ведущий программы Ага Надиров, в программе участвуют 12 знаменитостей, скрывающихся за маской.

"Детективы" конкурса - народный артист Фаиг Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, исполнители Нигяр Джамал, Мурад Ариф, а ведущая - Камиля Бабаева.

Самое загадочное и уникальное шоу страны будет транслироваться по İTV каждое воскресенье в 21:00 (повтор передачи по пятницам в 21:00).

Напомним, что музыкально-развлекательная программа The Masked Singer (в Турции Maske Kimsin Sen?, в России - шоу "Маска") впервые транслируется на азербайджанском телеканале İTV.

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Версия на азербайджанском языке İTV-də yeni “Maska” şousu yayımlanmağa başlayıb

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