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На Глобальном медиафоруме в Шуше началась вторая сессия

На Глобальном медиафоруме в Шуше началась вторая сессия На Глобальном медиафоруме, проходящем в культурной столице Азербайджана Шуше, началась вторая сессия "Тенденции инвестиций и потребления в медиа". Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, на сессии были затронуты темы менеджмента СМИ в совре
Медиа
22 июля 2023 г. 16:28
На Глобальном медиафоруме в Шуше началась вторая сессия

На Глобальном медиафоруме, проходящем в культурной столице Азербайджана Шуше, началась вторая сессия "Тенденции инвестиций и потребления в медиа".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, на сессии были затронуты темы менеджмента СМИ в современной информационной среде и создания устойчивых бизнес-моделей СМИ.

В сессии приняли участие директор компании "Economyfirst Limited London" Клаус Юргенс, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, журналист, медиаменеджер Бора Байрактар, основатель и президент Форума стратегических исследований Невен Цветиканин.

Форум завершит свою работу 23 июля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Qlobal Media Forumunda ikinci sessiya başlayıb

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