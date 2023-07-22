На Глобальном медиафоруме в Шуше началась вторая сессия

На Глобальном медиафоруме, проходящем в культурной столице Азербайджана Шуше, началась вторая сессия "Тенденции инвестиций и потребления в медиа". Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, на сессии были затронуты темы менеджмента СМИ в совре

На Глобальном медиафоруме, проходящем в культурной столице Азербайджана Шуше, началась вторая сессия "Тенденции инвестиций и потребления в медиа".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, на сессии были затронуты темы менеджмента СМИ в современной информационной среде и создания устойчивых бизнес-моделей СМИ.

В сессии приняли участие директор компании "Economyfirst Limited London" Клаус Юргенс, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, журналист, медиаменеджер Бора Байрактар, основатель и президент Форума стратегических исследований Невен Цветиканин.

Форум завершит свою работу 23 июля.