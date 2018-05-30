На должность гендиректора İTV претендуют семеро

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Завершился прием документов кандидатов на должность гендиректора компании Общественного телевидения и радио (İTV) в связи с преждевременным прекращением полномочий предыдущего главы структуры.
Как сообщили Report в Национальном совете телерадиовещания (НСТР), на должность гендиректора İTV претендуют 7 человек - Аббасов Рауф Музаффар оглы, Аббасов Сабухи Мубариз оглы, Мехралиева Шафаг Акиф гызы, Мехтиева Рагиля Ибрагим гызы, Халилова Гаранфиль Али гызы, Гараев Садыг Гурбан оглы, Гасымов Балакиши Алекпер оглы.
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