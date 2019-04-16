НСТР на будущей неделе обсудит вопрос открытия нового новостного канала

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Документы, представленные на конкурс, объявленный Национальным советом телерадиовещания (НСТР) в связи с открытием нового общереспубликанского новостного канала, будут рассмотрены после 20 апреля.

Об этом Report заявил председатель совета Нушираван Магеррамли.

Он сказал, что окончательное решение будет принято на заседании совета.

Отметим, что НСТР объявил конкурс на открытие специализированного (новостного) общереспубликанского телеканала на территории Баку и Абшеронского полуострова на частоте 48 (SD-вещание) и 37 (HD-вещание). Три кандидата подали документы на конкурс. Это - ООО "Аналитическо-информационный центр Real" (Real TV), ООО "TV Медиа Азербайджан" и ООО "RTV".