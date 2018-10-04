МВД прокомментировало информацию о давлении на журналистку со стороны полиции в ходе съемок

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало утверждения о том, что журналистка Айтадж Ахмедова подверглась давлению со стороны полиции в ходе съемок в поселке Забрат.

В ответ на запрос Report заместитель начальника пресс-службы МВД, полковник полиции Орхан Мансурзаде сообщил, что утверждения о том, что вышеуказанная женщина подверглась давлению со стороны сотрудников полиции далеки от истины:

"Вчера около 19 часов группа лиц на территории с интенсивным движением транспорта в поселке Забрат пыталась перекрыть дорогу и нарушить общественный порядок. Названная женщина мешала исполнению служебных обязанностей сотрудниками полиции, которые предотвращали незаконные действия данных лиц. Женщину, которая назвалась журналисткой, однако не предоставила документ, удостоверяющий личность или подтверждающий ее место работы, задержали, для дальнейшего разбирательства она была доставлена в 15-ое отделение Сабунчинского районного управления полиции. Здесь после установления личности начальник отделения провел с ней соответствующую профилактическую беседу и затем она была отпущена на свободу. Не может быть и речи о каком-либо давлении в отношении нее ни в момент задержания, ни после доставления в отделение. Во всех случаях с ней обращались в рамках требований существующего законодательства. Заявления Айтадж Ахмедовой о том, что она якобы подверглась насилию направлены на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение и нанести ущерб авторитету полиции, это черный пиар".

Хафиз Гейдаров