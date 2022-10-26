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МВД призывает не выкладывать информацию о насилии в отношении несовершеннолетних

МВД призывает не выкладывать информацию о насилии в отношении несовершеннолетних Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к пользователям социальных сетей и журналистам с призывом не распространять информацию и кадры о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних
Медиа
26 октября 2022 г. 11:42
МВД призывает не выкладывать информацию о насилии в отношении несовершеннолетних

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к пользователям социальных сетей и журналистам с призывом не распространять информацию и кадры о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних.

Как сообщает Report, начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сказал, что это обращение носит характер рекомендации и просьбы:

"Не распространяйте информацию и кадры о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних. Понятно, что вы это делаете для того, чтобы были приняты меры. По каждому случаю министерством внутренних дел принимаются все необходимые меры. Если у вас возник какой-либо вопрос, вы можете задать и уточнить его в частном порядке, а не на открытой площадке. Сегменты социальных сетей и колл-центры МВД работают без перебоев".

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Версия на азербайджанском языке DİN-dən müraciət: "Azyaşlılarla bağlı zorakılıq məzmunlu məlumatları yaymayın"

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