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Мушфиг Алескерли: Требуем от французского правительства расследовать нападение на сотрудников AzTV

Мушфиг Алескерли: Требуем от французского правительства расследовать нападение на сотрудников AzTV "Мы требуем от французского правительства расследовать нападение на сотрудников AzTV".
Медиа
29 июня 2023 г. 14:37
Мушфиг Алескерли: Требуем от французского правительства расследовать нападение на сотрудников AzTV

"Мы требуем от французского правительства расследовать нападение на сотрудников AzTV".

Об этом сообщил Report председатель Профсоюза журналистов (JuHİ), член правления Совета прессы Мушфиг Алескерли.

По его словам, профсоюз резко осуждает нападение на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) в Нантере: "Мы считаем, что это нападение является посягательством на свободу слова и выражения мнения в целом. Этот инцидент должен быть тщательно расследован правоохранительными органами и получить надлежащую оценку".

"Телеканал TF1, который работает во Франции с 2020 года, подвергался нападению со стороны армянской общины за освещение азербайджанских реалий. Однако этот инцидент не был до конца расследован правоохранительными органами, не было принято должных мер", - напомнил представитель ведомства.

M.Алескерли сказал, что французское правительство, в частности в период правления президента Эммануэля Макрона, закрывает глаза на подобные события и на удушение свободы слова: "В результате, с подобным сталкиваются не только французские журналисты, но и журналисты других государств, действующие в этой стране. Вызывает также сожаление тот факт, что в Париже существует несколько международных организаций, занимающихся защитой свободы СМИ, в том числе штаб-квартира организации "Репортеры без границ". Журналистские организации с международным статусом, а также "Репортеры без границ" демонстрируют двойные стандарты. Мы обращаемся к французскому правительству, правоохранительным органам, а также действующим во Франции журналистским организациям с международным статусом с просьбой расследовать этот факт и принять необходимые меры".

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Версия на азербайджанском языке Müşfiq Ələsgərli: "Fransa hökumətindən AzTV əməkdaşlarına hücumun araşdırılmasını tələb edirik"

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