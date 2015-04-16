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    ​Мубариз Гурбанлы встретится с главными редакторами

    На встрече внесут ясность в интересующие их вопросы

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Международном пресс-центре состоится встреча председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы с руководителями СМИ. Об этом Report сообщили в Совете по прессе.

    На встрече на тему "Национально-духовные и религиозные ценности: историчность и современность" внесут ясность в различные аспекты связанной с религией политики азербайджанского государства, проанализируют ситуацию с толерантностью религии в стране, обязанности, возложенные на СМИ и журналистские организации в данном направлении.

    Отметим, что Совет по прессе продолжает организовывать встречи руководства госструктур с руководителями медиа. Последняя подобная встреча прошла 8 апреля с министром культуры и туризма Абульфасом Гараевым. 

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