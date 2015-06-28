Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Популярное российское издание "Московский Комсомолец" опубликовал статью о Европейских Играх в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт газеты, в статье отмечается, что у остальных континентов были свои континентальные игры и они регулярно проводились, однако, подобные игры проводятся впервые.

Автор статьи также называет пустыми разговоры после выбора Баку в качестве хозяина соревнований о том, что город не является частью Европы: "Скажу одно: географически – уж коль Израиль в спорте – Европа, то что тогда не так с Азербайджаном?".

Статья также отмечает успех России, Азербайджана и стран бывшего соцлагеря.