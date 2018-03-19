Молодые азербайджанские журналисты завоевали призы Всероссийского фестиваля

Москва. 19 марта. REPORT.AZ/ Команда молодых журналистов АМОР завоевала награды XIII Всероссийского фестиваля молодежной журналистики, сообщает российское бюро Report.

С 15 по 17 марта активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) – молодые журналисты принимали участие на XIII Всероссийском фестивале молодежной журналистики "Пингвины пера".

На фестиваль приехало 40 редакций: 22 школьных и 18 студенческих из Москвы, Зеленограда, Санкт-Петербурга, Калуги, Верещагино и Чернушки (Пермский край), Королева, Химок, Серпухова и Электростали (Московская обл.), Новоуральска (Свердловская обл.), Южно-Сахалинска, Волгограда, Петрозаводска, Рязани. Команда АМОР стала участником фестиваля впервые.

На протяжении трех дней молодые журналисты самостоятельно отыскивали информационные поводы, писали статьи и оперативно размещали информацию на редакционных стендах. Фестиваль "Пингвины пера" носил характер обучающего: проходили семинары, лекции и мастер-классы ведущих медиа-специалистов.

Активисты АМОР заняли на фестивале четыре призовые места.

Так, в номинации от партнеров – Школы бега "Правильный бег" лучшим признали видеоролик Дарьи Заец.

Молодой, но уже опытный блоггер Эльдар Гасанов завоевал приз в номинации "INSTAГЕРОЙ" - видео. Он снял и подготовил профессиональный репортаж о фестивале, который вызвал большой интерес среди фестивальной и интернет-аудитории.

Лучшие Stories в instagram снимала Чичак Бахтиярзаде, ее видеоролики набрали наибольшее количество просмотров.

А лучшим "Медийщиком" признали Эльчина Исмаилова, который разместив пост в instagram, посвященный фестивалю, создал активность под постом.

Победители номинаций - активисты АМОР помимо почетных дипломов удостоены права пройти оплачиваемую стажировку в Digital-агентстве по работе с социальными сетями Rепутация.