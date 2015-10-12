Мохсен Пакайин: Посольство Ирана установило тесные связи с азербайджанскими СМИ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Новый руководитель пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане Магомед Рза Наджафи представлен азербайджанским СМИ. Как сообщает Report, посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин представляя М. Р. Наджафи журналистам, отметил, что новый глава пресс-службы обладает более чем 12-летним опытом работы по связям с общественностью и международными структурами, ранее работал в дипмиссии Ирана в Пакистане и в последние 3 года в генконсульстве этой страны в Нахчыване и потому достаточно хорошо знает Азербайджан.

Посол Мохсен Пакайин также отметил, что за три года его дипломатической миссии в Баку посольство установило тесные связи с азербайджанскими СМИ, что способствует углублению двусторонних связей между странами. Он отметил, что за эти годы было организовано 9 визитов азербайджанских журналистов в Иран, и на ближайшее время намечен 10-ый визит.

Напомним, дипломатическая миссия бывшего руководителя пресс-службы Сейида Магомеда Аятуллахи завершилась, на его место был назначен Магомед Рза Наджафи.