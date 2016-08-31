Modern.az исполняется 7 лет

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Завтра информагентство Modern.az отметит очередную годовщину со дня создания.

Как сообщает Report, сайт действует уже 7 лет.

Созданный 1 сентября 2009 года Modern.az предлагает вниманию читателей оперативную информацию о происходящих в Азербайджане, регионе и мире событиях, а также репортажи, расследования, интервью и пр. материалы.

Учредителем сайта является председатель Союза парламентских журналистов Эльшад Эйвазлы, главным редактором - Афган Гафарлы.

Информационное агентство Report поздравляет своих коллег - сотрудников Modern.az и желает им новых творческих успехов!