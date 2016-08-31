 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Modern.az исполняется 7 лет

    Сайт был создан 1 сентября 2009 года

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Завтра информагентство Modern.az отметит очередную годовщину со дня создания.  

    Как сообщает Report, сайт действует уже 7 лет. 

    Созданный 1 сентября 2009 года Modern.az предлагает вниманию читателей оперативную информацию о происходящих в Азербайджане, регионе и мире событиях, а также репортажи, расследования, интервью и пр. материалы. 

    Учредителем сайта является председатель Союза парламентских журналистов Эльшад Эйвазлы, главным редактором - Афган Гафарлы. 

    Информационное агентство Report поздравляет своих коллег - сотрудников Modern.az и желает им новых творческих успехов!

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi