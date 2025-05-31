Миршахин Агаев и Мурад Дадашов встретились с молодыми журналистами в Нахчыване

Генеральный директор Центра анализа и информации "Реал" Миршахин Агаев и генеральный директор медиа-центра "Хазар" Мурад Дадашов 31 мая провели встречу с молодыми журналистами в Нахчыване в рамках MEDİAFEST-2025.

Генеральный директор Центра анализа и информации "Реал" Миршахин Агаев и генеральный директор медиа-центра "Хазар" Мурад Дадашов 31 мая провели встречу с молодыми журналистами в Нахчыване в рамках MEDİAFEST-2025.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, встреча в формате мастер-класса была организована на "Площади Часов" в городе Нахчыване.

Во время мероприятия оба представителя медиа поделились своим опытом, затронули вопросы динамичного развития журналистики и телевизионной сферы, влияния медиа на общество и ответственности в производстве информации.

Миршахин Агаев в своем выступлении рассказал о пути развития азербайджанской журналистики, трудностях, возникших при формировании независимых и объективных медиа, а также о достигнутых успехах. Он рекомендовал молодым журналистам быть преданными профессии и придавать значение точности информации.

Мурад Дадашов, поделившись своим опытом в сфере медиа и развлечений, подчеркнул важность понимания зрительской аудитории в современную эпоху, соблюдения этических принципов при создании контента и творческого подхода.

Мастер-класс, который молодые журналисты и студенты оценили как мотивирующую встречу, прошел в интерактивном формате, участники задавали свои вопросы и получали подробные ответы по интересующим их темам.