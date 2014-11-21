Министр: "В стране число НПО достигло 4100, СМИ - 5000”

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ “Продолжает расти число неправительственных организаций, играющих важную роль в развитии гражданского общества. В настоящее время в стране число неправительственных организаций достигло 4100, а число СМИ - 5000". Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

“Также согласно указу "О мерах в связи с усовершенствованием оказания электронных услуг неправительственным организациям", создана база электронных данных о зарегистрированных организациях и система электронных данных "Индивидуальное электронное окно", - заявил министр.