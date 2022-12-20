Министр Гаибов: В Азербайджане особое внимание уделяют развитию олимпийских видов спорта

В Азербайджане уделяют особое внимание развитию олимпийских видов спорта.

В Азербайджане особое внимание уделяют развитию олимпийских видов спорта.

Как передает Report, об этом министр спорта Азербайджана Фарид Гаибов заявил в интервью Гамиду Гамидову в передаче "Поговорим?".

Министр отметил, что в стране чуть больше 20-ти олимпийских видов спорта, а также много федераций, число которых министерство сокращает, если они не соответствуют установленным требованиям и нормам.

По его словам, в стране дважды за этот год проведены мероприятия по плаванию на открытой воде: на Каспии и через Куру.

Гость также ответил на вопросы о его назначении на должность министра, в интервью обсудили новое лого министерства, спортивные комплексы в стране, натурализацию спортсменов, ситуацию с командными видами спорта в Азербайджане, азербайджанский футбол и гимнастику и пр.