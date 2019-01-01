Михаилу Гусману присвоено звание "Заслуженный журналист Российской Федерации"

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Нашему соотечественнику, первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману присвоено звание «Заслуженный журналист РФ».

Как сообщает Report, Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» 15 представителям СМИ, в том числе первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и бывшему руководителю агентства, президенту Всемирной ассоциации русской прессы Виталию Игнатенко.

Звания присвоены за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.

Почетные звания также получили генеральный директор и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, ведущий цикловой телевизионной передачи «В мире животных» Николай Дроздов и другие.