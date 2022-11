МИД: Из-за военной агрессии Армении погибли 9 азербайджанских журналистов

В результате военной агрессии Армении против Азербайджана погибли 9 азербайджанских журналистов.

Как сообщает Report, об этом сообщается в Twitter министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в этом отношении должна быть обеспечена справедливость.

2 ноября во всем мире отмечается как день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.