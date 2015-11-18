Между АЗЕРТАДЖ и Yonhap подписано соглашение о сотрудничестве

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня национальные новостные агентства Кореи и Азербайджана пришли к соглашению о расширении обмена информацией.

Как сообщает Report, согласно подписанному соглашению, эти агентства будут рассказывать об успехах, достигнутых обеими странами в различных сферах.

Соглашение в Сеуле подписали генеральный директор АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов и президент ведущего информационного агентства Республики Корея Yonhap Парк Но-хванг.

На встрече генеральный директор Аслан Асланов представил своему коллеге обширную информацию об экономике, культуре, туризме Азербайджана, отметил, что Азербайджан по темпам развития лидирует на Южном Кавказе. Говоря о двустороннем сотрудничестве, генеральный директор отметил, что АЗЕРТАДЖ долгое время является партнером агентства Yonhap, наладил плодотворные связи в рамках Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Указав на то, что 16-17 ноября Yonhap на высоком уровне организовало у себя 39-е заседание Исполнительного комитета OANA, генеральный директор довел до внимания, что обсужденные здесь вопросы сыграют важную роль в развитии медиа. "Новое соглашение, которое сегодня будет подписано между АЗЕРТАДЖ и Yonhap, станет большим вкладом как с точки зрения популяризации наших стран, так и развития связей между агентствами. Это позволит нам проводить обмен информацией и журналистами, взаимно предоставлять нашим обществам новости об успехах, достигнутых обеими странами в различных сферах", - подчеркнул А.Асланов.

Президент Yonhap Парк Но-хванг отметил, что партнерство двух ведущих агентств Азербайджанской Республики и Республики Корея внесет вклад в развитие связей между нашими странами. Он отметил, что Соглашение о новом сотрудничестве между АЗЕРТАДЖ и Yonhap создаст условия для популяризации Азербайджана в Корее.

В соответствии с соглашением, АЗЕРТАДЖ и Yonhap будут проводить обмен информацией, фото и видео в области взаимных связей, бизнеса, экономики, культуры, туризма, искусства между двумя странами. Вместе с тем, агентства организуют взаимные поездки, а также обмен опытом в сфере журналистики, ИКТ и маркетинга.