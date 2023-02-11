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Глава МИД Турции поинтересовался самочувствием журналиста Haber Global

Глава МИД Турции поинтересовался самочувствием журналиста Haber Global Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в мобильном полевом госпитале МЧС в Кахраманмараше поинтересовался самочувствием журналиста турецкого телеканала Haber Global
Медиа
11 февраля 2023 г. 16:04
Глава МИД Турции поинтересовался самочувствием журналиста Haber Global

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в мобильном полевом госпитале МЧС в Кахраманмараше поинтересовался самочувствием журналиста турецкого телеканала Haber Global.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, министр обратил внимание на плохое самочувствие журналистки Элы Сезен.

Сезен отметила, что у нее поднялось артериальное давление и пошла кровь из носа, но ей уже оказана медицинская помощь.

Чавушоглу посоветовал журналистке беречь себя.

Отметим, что медицинская помощь сотруднице турецкого телеканала Haber Global Эле Сезен была оказана в мобильном полевом госпитале МЧС Азербайджана.

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu inquires about health of Haber Global journalist - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu “Haber Global”ın jurnalistinin səhhəti ilə maraqlanıb - VİDEO

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