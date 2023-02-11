Глава МИД Турции поинтересовался самочувствием журналиста Haber Global

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в мобильном полевом госпитале МЧС в Кахраманмараше поинтересовался самочувствием журналиста турецкого телеканала Haber Global

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в мобильном полевом госпитале МЧС в Кахраманмараше поинтересовался самочувствием журналиста турецкого телеканала Haber Global.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, министр обратил внимание на плохое самочувствие журналистки Элы Сезен.

Сезен отметила, что у нее поднялось артериальное давление и пошла кровь из носа, но ей уже оказана медицинская помощь.

Чавушоглу посоветовал журналистке беречь себя.

Отметим, что медицинская помощь сотруднице турецкого телеканала Haber Global Эле Сезен была оказана в мобильном полевом госпитале МЧС Азербайджана.