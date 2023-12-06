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Мексиканская газета: Западные СМИ применяют двойные стандарты против Азербайджана

Мексиканская газета: Западные СМИ применяют двойные стандарты против Азербайджана В известной мексиканской газете "Миленио" опубликована статья профессора одного из самых престижных вузов страны - Национального автономного университета Мексики, политического обозревателя Талии Ишджан.
Медиа
6 декабря 2023 г. 02:08
Мексиканская газета: Западные СМИ применяют двойные стандарты против Азербайджана

В известной мексиканской газете "Миленио" опубликована статья профессора одного из самых престижных вузов страны - Национального автономного университета Мексики, политического обозревателя Талии Ишджан.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в статье подчеркивается, что в текущей геополитической обстановке западные СМИ играют ключевую роль, якобы выступая сторонниками свободы слова и демократии. Однако при освещении некоторых международных конфликтов, особенно в контексте Карабахского региона Азербайджана, наблюдаются двойные стандарты, что вызывает беспокойство.

В материале сообщается, что Азербайджан в свое время более тридцати лет страдал от армянской оккупации, в результате чего сотни тысяч людей были изгнаны из своих домов, культурное наследие нашей страны было уничтожено, территории были заминированы, однако вызывает удивление, что западные СМИ распространяют информацию в предвзятом и искаженном виде, и после освобождения своих территорий Азербайджан выдается за "опасность".

"Подход западных СМИ к украинскому вопросу отличается коренным образом, с первых дней конфликта наблюдается безусловная поддержка Украины. Но почему же игнорируется вопрос территориальной целостности Азербайджана, в то время как есть поддержка территориальной целостности Украины, Молдовы и Грузии? Ответ кроется в политической повестке дня стран, которым служат эти СМИ, противостоять влиянию России в украинском вопросе соответствует интересам Запада, а восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности, видимо, невыгодно Европе", - указывается в материале.

Также отмечается, что за распространением такой информации скрываются и экономические интересы, в частности, в области военной промышленности. Сообщается, что вооружение Европейским союзом Армении вместо поддержки мира в регионе, усложняет мирный процесс в регионе.

Подчеркивается также ироничность того факта, что эти усилия военного характера финансируются через Европейский фонд мира, основная цель которого заключается в обеспечении стабильности.

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Версия на азербайджанском языке Meksikanın “Milenio” qəzeti: Qərb KİV-ləri Azərbaycana qarşı ikili standartlardan istifadə edir

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