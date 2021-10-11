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"Медиа-волонтеры" пройдут обучение в Медиа-школе Report

"Медиа-волонтеры" пройдут обучение в Медиа-школе Report В рамках программы “Медиа-волонтеры”, реализуемой Агентством развития медиа, 18 молодых журналистов присоединятся к 2-недельной программе стажировки в Медиа-школе Информационного агентства Report.
Медиа
11 октября 2021 г. 16:44
Медиа-волонтеры пройдут обучение в Медиа-школе Report

В рамках программы “Медиа-волонтеры”, реализуемой Агентством развития медиа, 18 молодых журналистов присоединятся к 2-недельной программе стажировки в Медиа-школе Информационного агентства Report.

Как сообщает Report, молодые журналисты получат практические знания о структуре, порядке написания новостей, работе с источниками, надежности источников новостей.

Отметим, что программу ”Медиа-волонтеры" реализует Агентство развития медиа. Программа организована с целью более эффективного использования потенциала молодежи в рамках проектов, направленных на развитие медиа, создания условий для активного участия молодежи во всех сферах жизни общества, повышения практических знаний, стимулирования творческого и инновационного потенциала и расширения волонтерского движения в сфере медиа в стране. Программа стартовала в сентябре 2021 года.

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Версия на английском языке Report Media School to coach 18 young journalists on subtleties of newsmaking
Версия на азербайджанском языке “MEDİA könüllüləri” Report Media Məktəbində təlim keçəcəklər

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